NBA与Kalshi和Polymarket达成合作伙伴关系——CNBC

在美国，国家篮球协会（NBA）将Kalshi和Polymarket列为优先预测市场交易所。根据相关协议，这些公司将获得使用NBA知识产权的权利，以及营销和许可权，CNBC报道。

对合约的限制

联盟表示，这些协议包含保护赛事公正性的重要措施。具体而言，交易所将限制与NBA相关市场中可提供的合约类型，并遵守共享可疑交易信息的要求。

NBA媒体发行与合作负责人斯科特·考夫曼-罗斯表示，保护比赛的公正性是联盟的首要任务。据他所说，这些合作伙伴关系旨在为球迷以新方式参与赛事建立框架。

与监管机构的备忘录

与此同时，NBA与美国商品期货交易委员会（CFTC）签署了谅解备忘录。该文件规定交换信息，以维护篮球赛事和事件合约市场的公正性。

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CFTC认为预测市场属于其监管范围。平台和委员会认为，事件合约属于互换合约——一种金融衍生工具——因此应在联邦层面受到监管。

监管争议

与此同时，美国各州反对这一做法，称此类产品实际上是体育博彩，应在州层面受到监管。美国法院就此问题作出了相互矛盾的裁决，CNBC指出，争议的最终解决可能需要美国最高法院作出裁决。

NBA成为又一个直接与预测市场合作的大型美国体育联盟。国家冰球联盟于2025年10月宣布与Kalshi和Polymarket建立合作伙伴关系，美国职业棒球大联盟则于3月宣布与Polymarket达成协议。据CNBC报道，NFL仍未建立此类合作关系。

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