Anthropic在首次公开募股招股说明书中表示，其七名联合创始人将通过新的Founder LLC结构持有公司流通股所附带的50.1%投票权。这将使他们能够在近期决定股东投票的结果。

据CNBC报道，Founder LLC将包括首席执行官达里奥·阿莫代伊、总裁丹妮埃拉·阿莫代伊，以及汤姆·布朗、杰克·克拉克、贾里德·卡普兰、萨姆·麦坎德利什和克里斯托弗·奥拉。该公司称，这一模式是一种新的资本和公司治理结构，在上市公司中没有直接先例。

股东影响力受限

Anthropic在文件中表示，这一制度可能使不受欢迎的合并、要约收购或通过股东投票罢免董事的尝试变得更加困难。同时，它将限制机构投资者和散户投资者对公司决策的影响力。

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该公司还警告称，Long-Term Benefit Trust、Founder LLC和个别联合创始人的利益可能与其他股东的利益不同。招股说明书称，他们的投票权不取决于其在Anthropic的经济权益，也不会被稀释或减少。

独立信托的作用

Anthropic根据特拉华州法律注册为一家公益公司。该身份要求在股东的财务利益、受公司活动影响者的利益，以及其宗旨之间取得平衡——即为人类的长期福祉负责任地开发和支持先进人工智能系统。

另有于2023年设立的Long-Term Benefit Trust。该信托有权通过特殊类别的Class T普通股选举和罢免多数董事会成员。根据Nasdaq Global Select Market的要求，Anthropic被视为受控公司，因为该信托获授权选举多数董事会成员。公司计划以ANT为股票代码在纳斯达克上市。

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