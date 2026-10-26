Компания Anthropic сообщила в проспекте для первичного публичного размещения акций, что ее семеро сооснователей через новую структуру Founder LLC получат 50,1% голосов по находящимся в обращении акциям компании. Это позволит им определять результаты голосований акционеров в ближайшем будущем.

Как сообщает CNBC, в Founder LLC войдут генеральный директор Дарио Амодеи, президент Даниэла Амодеи, а также Том Браун, Джек Кларк, Джаред Каплан, Сэм Маккэндлиш и Кристофер Ола. Компания назвала эту модель новой структурой капитала и корпоративного управления, не имеющей прямого прецедента среди публичных компаний.

Ограниченное влияние акционеров

Anthropic указала в документе, что такая система может усложнить нежелательное слияние, тендерное предложение или попытку сместить директоров путем голосования акционеров. В то же время она будет ограничивать влияние институциональных и розничных инвесторов на решения компании.

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Компания также предупредила, что интересы Long-Term Benefit Trust, Founder LLC и отдельных сооснователей могут отличаться от интересов других акционеров. Их права голоса не зависят от экономической доли в Anthropic и не будут размываться или уменьшаться, говорится в проспекте.

Роль независимого траста

Anthropic зарегистрирована как public benefit corporation в соответствии с законодательством штата Делавэр. Такой статус предусматривает баланс между финансовыми интересами акционеров, интересами лиц, на которых влияет деятельность компании, и ее целью — ответственную разработку и поддержку передовых систем искусственного интеллекта для долгосрочной пользы человечества.

Отдельно действует созданный в 2023 году Long-Term Benefit Trust. Он имеет право избирать и отстранять большинство членов совета директоров с помощью специального класса обыкновенных акций Class T. Anthropic считается контролируемой компанией в соответствии с требованиями Nasdaq Global Select Market, поскольку траст уполномочен избирать большинство совета директоров. Компания планирует листинг на Nasdaq под тикером ANT.

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