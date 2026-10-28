В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проверяет, нарушила ли платформа рынков прогнозов Polymarket соглашение 2022 года, которое должно было запретить пользователям из Соединенных Штатов доступ к ее офшорной платформе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на знакомого с ситуацией человека.

Предмет расследования

По словам собеседника издания, новая проверка касается возможного предыдущего нарушения договоренностей с регулятором, а не текущей работы платформы. CFTC изучает механизмы Polymarket, предназначенные для определения местонахождения клиентов, а также рекламу компании в США.

Отдельно регулятор проверяет американскую платформу Polymarket, запущенную в конце декабря. В центре внимания — процедуры регистрации клиентов и меры их защиты. Источник CNBC не уточнил, когда именно CFTC начала это расследование.

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Соглашение 2022 года

В 2022 году Polymarket прекратила доступ пользователей из США к платформе и согласилась выплатить CFTC гражданский штраф в размере 1,4 млн долларов в рамках урегулирования дела.

В 2024 году CFTC уже открывала проверку соблюдения компанией этого соглашения, а Министерство юстиции США вело связанное расследование. Оба федеральных органа закрыли эти дела в июле 2025 года.

Нынешняя проверка также является частью более широкого расследования, которое CFTC открыла в отношении Polymarket ранее в этом году после публикации The Wall Street Journal. Издание сообщало, что Polymarket платила создателям контента за видео со смоделированными сделками и сфабрикованными выигрышами на тестовых версиях сайта. Polymarket отказалась комментировать новую проверку, а CFTC не ответила на запрос о комментарии.

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