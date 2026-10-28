美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查预测市场平台Polymarket是否违反了2022年达成的和解协议。该协议本应禁止来自美国的用户访问其离岸平台。CNBC报道，消息援引一名知情人士。

调查对象

该媒体的消息人士称，此次新审查涉及可能此前违反与监管机构达成的约定，而不是该平台目前的运营。CFTC正在审查Polymarket用于确定客户所在地的机制，以及该公司在美国的广告。

监管机构还在审查Polymarket于12月底推出的美国平台。重点是客户注册程序及其保护措施。CNBC的消息人士未说明CFTC具体于何时启动这项调查。

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2022年和解协议

2022年，Polymarket终止了美国用户对该平台的访问，并同意作为和解的一部分向CFTC支付140万美元的民事罚款。

2024年，CFTC已就该公司是否遵守该和解协议展开审查，美国司法部也进行了相关调查。这两个联邦机构均于2025年7月结案。

当前审查也是CFTC今年早些时候在《华尔街日报》报道后对Polymarket展开的更广泛调查的一部分。该报报道称，Polymarket向内容创作者付费，以制作包含模拟交易和在网站测试版本中伪造盈利的视频。Polymarket拒绝就这项新审查发表评论，CFTC则未回应置评请求。

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