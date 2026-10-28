W Stanach Zjednoczonych Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) sprawdza, czy platforma rynków prognostycznych Polymarket naruszyła ugodę z 2022 roku, która miała uniemożliwić użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych dostęp do jej platformy offshore. Informuje o tym CNBC, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Przedmiot dochodzenia

Według rozmówcy publikacji nowa kontrola dotyczy możliwego wcześniejszego naruszenia ustaleń z regulatorem, a nie obecnej działalności platformy. CFTC bada mechanizmy Polymarket przeznaczone do ustalania lokalizacji klientów, a także reklamę spółki w Stanach Zjednoczonych.

Osobno regulator sprawdza amerykańską platformę Polymarket, uruchomioną pod koniec grudnia. W centrum uwagi są procedury rejestracji klientów i środki ich ochrony. Źródło CNBC nie sprecyzowało, kiedy dokładnie CFTC rozpoczęła to dochodzenie.

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Ugoda z 2022 roku

W 2022 roku Polymarket zakończył dostęp do platformy dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i zgodził się zapłacić CFTC cywilną karę w wysokości 1,4 mln dolarów w ramach ugody.

W 2024 roku CFTC już wszczęła kontrolę dotyczącą przestrzegania przez spółkę tej ugody, a Departament Sprawiedliwości USA prowadził powiązane dochodzenie. Oba federalne organy zamknęły te sprawy w lipcu 2025 roku.

Obecna kontrola jest także częścią szerszego dochodzenia, które CFTC wszczęła wobec Polymarket wcześniej w tym roku po publikacji The Wall Street Journal. Gazeta informowała, że Polymarket płacił twórcom treści za nagrania z symulowanymi transakcjami i sfabrykowanymi wygranymi w testowych wersjach strony. Polymarket odmówił komentarza na temat nowej kontroli, a CFTC nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

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