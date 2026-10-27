В США компания Walmart заявила, что обучение работе с искусственным интеллектом помогло ее сотрудникам увереннее пользоваться этой технологией. В июне ретейлер впервые опросил более 2,1 млн своих сотрудников и получил более 1,7 млн ответов. Результаты опроса на саммите CNBC Workforce Executive Council в Нью-Йорке представила старший вице-президент и директор по персоналу по вопросам опыта сотрудников и цифровых решений Марен Ваггонер.

Результаты опроса

По данным CNBC, 77% офисных сотрудников Walmart сообщили, что довольно уверенно используют инструменты ИИ. Среди линейных сотрудников компании в США 84% заявили об уверенности в использовании цифровых инструментов.

Ваггонер связала эти показатели с доступом сотрудников к обучающим программам, сертификации и цифровым инструментам. В течение последних 13 месяцев Walmart сотрудничал с Google и OpenAI в области обучения и сертификации по ИИ, которые сотрудники могли пройти бесплатно. По ее словам, сотрудники, прошедшие обучение OpenAI, сообщили о росте уверенности в использовании ИИ на 27%.

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ИИ в магазинах и логистике

В Walmart отметили, что применяют искусственный интеллект и робототехнику, в частности для автоматизации процессов в центрах выполнения заказов. В то же время компания намерена сосредоточить сотрудников на задачах, где требуется человеческое суждение.

По словам Ваггонер, в инновационной лаборатории Walmart в Далласе автоматизация физических задач не привела к более масштабным сокращениям, а вместо этого способствовала появлению должностей, связанных с контролем качества. Она также привела пример менеджера магазина в Мексике, который создал собственного ИИ-агента для анализа отчетов и увеличения продаж свежих продуктов.

Ваггонер добавила, что покупатели в магазинах по-прежнему ценят общение с людьми на кассах, а сотрудники могут использовать ИИ для решения запросов клиентов.

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