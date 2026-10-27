W Stanach Zjednoczonych Walmart poinformował, że szkolenia z pracy ze sztuczną inteligencją pomogły jego pracownikom pewniej korzystać z tej technologii. W czerwcu detalista po raz pierwszy przeprowadził ankietę wśród ponad 2,1 mln swoich pracowników i otrzymał ponad 1,7 mln odpowiedzi. Wyniki ankiety na szczycie CNBC Workforce Executive Council w Nowym Jorku przedstawiła Maren Waggoner, starsza wiceprezeska i dyrektorka ds. pracowników odpowiedzialna za doświadczenia pracowników i rozwiązania cyfrowe.

Wyniki ankiety

Według CNBC, 77% pracowników biurowych Walmartu poinformowało, że dość pewnie korzysta z narzędzi AI. Wśród pracowników pierwszej linii firmy w Stanach Zjednoczonych 84% zadeklarowało pewność w korzystaniu z narzędzi cyfrowych.

Waggoner powiązała te wskaźniki z dostępem pracowników do programów szkoleniowych, certyfikacji i narzędzi cyfrowych. W ciągu ostatnich 13 miesięcy Walmart współpracował z Google i OpenAI w zakresie szkoleń i certyfikacji z AI, które pracownicy mogli ukończyć bezpłatnie. Jak powiedziała, pracownicy, którzy ukończyli szkolenie OpenAI, zgłosili wzrost pewności w korzystaniu z AI o 27%.

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AI w sklepach i logistyce

Walmart zaznaczył, że wykorzystuje sztuczną inteligencję i robotykę, między innymi do automatyzacji procesów w centrach realizacji zamówień. Jednocześnie firma zamierza koncentrować pracowników na zadaniach wymagających ludzkiego osądu.

Według Waggoner w laboratorium innowacji Walmartu w Dallas automatyzacja zadań fizycznych nie doprowadziła do szerszych zwolnień, lecz przyczyniła się do powstania stanowisk związanych z kontrolą jakości. Podała również przykład kierownika sklepu w Meksyku, który stworzył własnego agenta AI do analizowania raportów i zwiększania sprzedaży świeżych produktów.

Waggoner dodała, że klienci w sklepach nadal cenią kontakt z ludźmi przy kasach, a pracownicy mogą wykorzystywać AI do rozwiązywania zapytań klientów.

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