在美国，沃尔玛表示，人工智能使用培训帮助其员工更有信心地使用这项技术。6月，这家零售商首次对超过210万名员工进行了调查，并收到超过170万份回复。负责员工体验和数字解决方案的高级副总裁兼首席人力官Maren Waggoner在纽约举行的CNBC Workforce Executive Council峰会上介绍了调查结果。

调查结果

据CNBC报道，77%的沃尔玛办公室员工表示，他们在使用人工智能工具时相当有信心。在该公司美国一线员工中，84%表示有信心使用数字工具。

Waggoner将这些数据与员工获得培训项目、认证和数字工具的机会联系起来。在过去13个月中，沃尔玛与Google和OpenAI合作开展人工智能培训和认证，员工可以免费完成这些课程。她表示，完成OpenAI培训的员工称，他们使用人工智能的信心提高了27%。

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门店和物流中的人工智能

沃尔玛表示，公司使用人工智能和机器人技术，其中包括用于自动化订单履行中心的流程。与此同时，公司打算让员工专注于需要人类判断的任务。

Waggoner表示，在沃尔玛位于达拉斯的创新实验室，体力任务的自动化并未导致更大范围的裁员，反而促进了与质量控制相关岗位的出现。她还举例称，墨西哥一名门店经理创建了自己的人工智能代理，用于分析报告并提高生鲜产品销量。

Waggoner补充说，门店顾客仍然重视在收银台与人交流，而员工可以使用人工智能解决客户咨询。

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