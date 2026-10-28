Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix в третьем квартале, охватившем период с июля по сентябрь, превзошел ожидания аналитиков по выручке и операционной прибыли. Как сообщает CNBC, выручка компании составила 104,62 трлн вон, а операционная прибыль — 83,33 трлн вон.

Результаты выше ожиданий

Согласно оценкам LSEG SmartEstimates, аналитики ожидали от SK Hynix выручку на уровне 98,34 трлн вон и операционную прибыль в размере 76,72 трлн вон. SmartEstimates придает больший вес прогнозам аналитиков, которые более стабильно давали точные оценки.

В годовом выражении выручка компании выросла на 327,9%, а операционная прибыль — на 632,1%. По сравнению с предыдущим кварталом выручка увеличилась на 31,9%, тогда как операционная прибыль выросла на 37,6%.

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Спрос на память для ИИ

SK Hynix является одним из ключевых поставщиков Nvidia микросхем высокоскоростной памяти HBM. Компания стала одним из бенефициаров глобального наращивания инфраструктуры искусственного интеллекта, поскольку технологические компании увеличивают расходы на дата-центры и передовые процессоры.

В августе SK Hynix объявила о намерении выкупить и аннулировать собственные акции на 40 трлн вон. Компания также повысила целевой уровень выплат акционерам до более чем 50% совокупного свободного денежного потока за 2025–2027 годы.

На прошлой неделе американская дочерняя компания SK Hynix, Solidigm, сообщила о прекращении рассмотрения возможностей привлечения средств перед первичным публичным размещением акций и проведением IPO. Компания сослалась на волатильность рынка и тенденции движения котировок и заявила, что в дальнейшем будет оценивать сроки, масштаб и способы финансирования инвестиций для развития Solidigm.

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