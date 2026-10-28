SK Hynix перевершила прогнози за прибутком у третьому кварталі — CNBC

Південнокорейський виробник мікросхем SK Hynix у третьому кварталі, що охопив липень—вересень, перевершив очікування аналітиків щодо виручки та операційного прибутку. Як повідомляє CNBC, виручка компанії становила 104,62 трлн вон, а операційний прибуток — 83,33 трлн вон.

Результати вищі за очікування

Згідно з оцінками LSEG SmartEstimates, аналітики очікували від SK Hynix виручку на рівні 98,34 трлн вон та операційний прибуток у 76,72 трлн вон. SmartEstimates надає більшу вагу прогнозам аналітиків, які стабільніше робили точні оцінки.

У річному вимірі виручка компанії зросла на 327,9%, а операційний прибуток — на 632,1%. Порівняно з попереднім кварталом виручка збільшилася на 31,9%, тоді як операційний прибуток зріс на 37,6%.

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Попит на пам’ять для ШІ

SK Hynix є одним із ключових постачальників Nvidia мікросхем високошвидкісної пам’яті HBM. Компанія стала одним із бенефіціарів глобального нарощування інфраструктури штучного інтелекту, оскільки технологічні компанії збільшують витрати на дата-центри та передові процесори.

У серпні SK Hynix оголосила про намір викупити та анулювати власні акції на 40 трлн вон. Також компанія підвищила цільовий рівень виплат акціонерам до понад 50% сукупного вільного грошового потоку за 2025—2027 роки.

Минулого тижня американська дочірня компанія SK Hynix, Solidigm, повідомила про припинення розгляду можливостей залучення коштів перед первинним публічним розміщенням акцій та проведення IPO. Компанія послалася на волатильність ринку й тенденції руху котирувань та заявила, що надалі оцінюватиме час, масштаб і способи фінансування інвестицій для розвитку Solidigm.

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