SK Hynix przekroczył prognozy zysku za trzeci kwartał — CNBC

Południowokoreański producent chipów SK Hynix w trzecim kwartale, obejmującym okres od lipca do września, przekroczył oczekiwania analityków dotyczące przychodów i zysku operacyjnego. Jak podaje CNBC, przychody spółki wyniosły 104,62 bln wonów, a zysk operacyjny — 83,33 bln wonów.

Wyniki wyższe od oczekiwań

Według szacunków LSEG SmartEstimates analitycy oczekiwali, że SK Hynix osiągnie przychody na poziomie 98,34 bln wonów oraz zysk operacyjny w wysokości 76,72 bln wonów. SmartEstimates przyznaje większą wagę prognozom analityków, którzy bardziej konsekwentnie formułowali trafne szacunki.

W ujęciu rocznym przychody spółki wzrosły o 327,9%, a zysk operacyjny — o 632,1%. W porównaniu z poprzednim kwartałem przychody zwiększyły się o 31,9%, natomiast zysk operacyjny wzrósł o 37,6%.

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Popyt na pamięć dla AI

SK Hynix jest jednym z kluczowych dostawców Nvidii w zakresie chipów pamięci o wysokiej przepustowości HBM. Spółka stała się jednym z beneficjentów globalnej rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji, ponieważ firmy technologiczne zwiększają wydatki na centra danych i zaawansowane procesory.

W sierpniu SK Hynix ogłosił zamiar odkupu i umorzenia własnych akcji o wartości 40 bln wonów. Spółka podniosła również docelowy poziom wypłat dla akcjonariuszy do ponad 50% łącznych wolnych przepływów pieniężnych za lata 2025–2027.

W ubiegłym tygodniu amerykańska spółka zależna SK Hynix, Solidigm, poinformowała o zaprzestaniu rozważania możliwości pozyskania środków przed pierwszą ofertą publiczną akcji oraz przeprowadzeniem IPO. Firma powołała się na zmienność rynku i tendencje ruchu notowań oraz oświadczyła, że będzie dalej oceniać termin, skalę i sposoby finansowania inwestycji na rozwój Solidigm.

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