SK海力士第三季度利润超出预期——CNBC

韩国芯片制造商SK海力士第三季度（7月至9月）营收和营业利润均超出分析师预期。CNBC报道，该公司营收为104.62万亿韩元，营业利润为83.33万亿韩元。

业绩高于预期

根据LSEG SmartEstimates的估计，分析师预计SK海力士的营收将达到98.34万亿韩元，营业利润为76.72万亿韩元。SmartEstimates对持续作出准确估计的分析师预测赋予更高权重。

按年计算，该公司营收增长327.9%，营业利润增长632.1%。与上一季度相比，营收增长31.9%，营业利润增长37.6%。

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人工智能存储需求

SK海力士是英伟达高带宽内存HBM芯片的主要供应商之一。随着科技公司增加对数据中心和先进处理器的支出，该公司成为全球人工智能基础设施扩张的受益者之一。

8月，SK海力士宣布计划回购并注销价值40万亿韩元的自有股份。该公司还将2025年至2027年累计自由现金流中向股东支付的目标比例提高至50%以上。

上周，SK海力士的美国子公司Solidigm表示，已停止考虑在首次公开募股及进行IPO之前筹集资金的方案。该公司援引市场波动和股价走势，并表示将继续评估为Solidigm发展投资提供融资的时机、规模和方式。

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