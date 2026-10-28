由王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹主持的沙特阿拉伯内阁批准了一项新的商业交易法。该文件规定，年满15岁的公民可在特定条件下从事创业活动，Asharq Al-Awsat报道。

商务大臣马吉德·卡萨比表示，该法律规范商业买卖、供应合同、经纪协议和代理协议。他称，该文件补充了民事交易法，旨在促进贸易和投资。

商业统一规则

沙特阿拉伯商务部指出，该法律由271条组成，涵盖商业活动、商人、企业、商人的义务、会计记录、合同和可流通票据，包括汇票、本票和支票。

这份新文件取代了三项现行法律：《商业法》《可流通票据法》和《商业账簿法》。关于商业买卖、供应合同、商业代理和经纪协议的规则首次被纳入同一部立法文件。

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该法律旨在保护公平竞争，并限制损害竞争对手的做法。受到此类行为影响的企业将能够向法院申请制止这些行为并要求赔偿。部分商人类别将免于保存会计记录的义务。

生效与支持中小企业

会计记录可采用阿拉伯语电子或纸质形式保存，也可使用其他语言。该法律将在官方公报公布180天后生效。

该法律将为中小企业提供更大的法律保护，并帮助其通过商业合同和代理协议扩大经营。法律顾问奥萨马·本·加尼姆·奥贝迪称，这一决定是推动该国经济立法现代化的一步，并指出电子文件将与纸质原件具有同等的证据效力。

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