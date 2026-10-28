Rada Ministrów Arabii Saudyjskiej, której przewodniczył książę koronny i premier Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz, zatwierdziła nową ustawę o transakcjach handlowych. Dokument przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli w wieku od 15 lat pod określonymi warunkami, informuje Asharq Al-Awsat.

Minister handlu Madżid al-Kasabi oświadczył, że ustawa reguluje sprzedaż handlową, umowy dostawy, umowy brokerskie i agencyjne. Według niego dokument uzupełnia ustawę o transakcjach cywilnych i ma stymulować handel oraz inwestycje.

Jednolite zasady dla handlu

Ministerstwo Handlu Arabii Saudyjskiej poinformowało, że ustawa składa się z 271 artykułów. Obejmuje działalność handlową, handlowców, przedsiębiorstwa, obowiązki handlowców, księgi rachunkowe, umowy oraz papiery wartościowe, w tym weksle trasowane, weksle własne i czeki.

Nowy dokument zastępuje trzy obowiązujące ustawy: ustawę handlową, ustawę o papierach wartościowych oraz ustawę o księgach handlowych. Po raz pierwszy zasady dotyczące sprzedaży handlowej, umów dostawy, przedstawicielstwa handlowego i umów brokerskich połączono w jednym akcie prawnym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ustawa ma chronić uczciwą konkurencję i ograniczać praktyki szkodzące konkurentom. Przedsiębiorstwa dotknięte takimi działaniami będą mogły wystąpić do sądu o ich zaprzestanie i dochodzić odszkodowania. Niektóre kategorie handlowców zostaną zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wejście w życie i wsparcie dla MŚP

Księgi rachunkowe będzie można prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej w języku arabskim, z możliwością użycia także innego języka. Ustawa wejdzie w życie 180 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Ustawa ma zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom większą ochronę prawną oraz pomóc im rozwijać się dzięki umowom handlowym i agencyjnym. Konsultant prawny Osama ibn Ghanem al-Obeidi nazwał decyzję krokiem w kierunku modernizacji ustawodawstwa gospodarczego kraju i zaznaczył, że dokumenty elektroniczne będą miały taką samą moc dowodową jak oryginały papierowe.

Czytaj nas na