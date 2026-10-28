Саудівська Аравія схвалила закон для підприємців від 15 років — Asharq Al-Awsat

Кабінет міністрів Саудівської Аравії під головуванням наслідного принца і прем’єр-міністра Мухаммеда бін Салмана бін Абдель Азіза схвалив новий закон про комерційні операції. Документ передбачає можливість для громадян віком від 15 років займатися підприємництвом за визначених умов, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Міністр торгівлі Маджид аль-Касабі заявив, що закон регулює комерційний продаж, договори постачання, брокерські та агентські угоди. За його словами, документ доповнює закон про цивільні правочини й має стимулювати торгівлю та інвестиції.

Єдині правила для комерції

У Міністерстві торгівлі Саудівської Аравії зазначили, що закон складається з 271 статті. Він охоплює комерційну діяльність, торговців, підприємства, обов’язки торговців, бухгалтерські записи, контракти та оборотні документи, зокрема переказні й прості векселі та чеки.

Новий документ замінює три чинні закони: Комерційний закон, Закон про оборотні документи та Закон про комерційні книги. Вперше правила щодо комерційного продажу, договорів постачання, комерційного представництва та брокерських угод об’єднали в одному законодавчому акті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Закон спрямований на захист добросовісної конкуренції та обмеження практик, що шкодять конкурентам. Підприємства, яких торкнулися такі дії, зможуть звертатися до суду з вимогою припинити їх і вимагати компенсації. Окремі категорії торговців звільнять від обов’язку вести бухгалтерські записи.

Набуття чинності та підтримка МСП

Бухгалтерські записи можна буде зберігати в електронній або паперовій формі арабською мовою, з можливістю використовувати й іншу мову. Закон набуде чинності через 180 днів після публікації в Офіційному віснику.

Закон має надати малим і середнім підприємствам більший правовий захист і допомогти їм розширюватися через комерційні контракти та агентські угоди. Консультант із права Осама бін Ганем аль-Обейді назвав рішення кроком до модернізації економічного законодавства країни та зазначив, що електронні документи матимуть таку саму доказову силу, як оригінали на папері.

Читай нас у