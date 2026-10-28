Кабинет министров Саудовской Аравии под председательством наследного принца и премьер-министра Мухаммеда бин Салмана бин Абдель Азиза одобрил новый закон о коммерческих сделках. Документ предусматривает возможность для граждан в возрасте от 15 лет заниматься предпринимательством на определенных условиях, сообщает Asharq Al-Awsat.

Министр торговли Маджид аль-Касаби заявил, что закон регулирует коммерческую куплю-продажу, договоры поставки, брокерские и агентские соглашения. По его словам, документ дополняет закон о гражданских сделках и должен стимулировать торговлю и инвестиции.

Единые правила для коммерции

В Министерстве торговли Саудовской Аравии отметили, что закон состоит из 271 статьи. Он охватывает коммерческую деятельность, торговцев, предприятия, обязанности торговцев, бухгалтерские записи, контракты и оборотные документы, в том числе переводные и простые векселя, а также чеки.

Новый документ заменяет три действующих закона: Коммерческий закон, Закон об оборотных документах и Закон о коммерческих книгах. Впервые правила о коммерческой купле-продаже, договорах поставки, коммерческом представительстве и брокерских соглашениях объединены в одном законодательном акте.

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Закон направлен на защиту добросовестной конкуренции и ограничение практик, наносящих вред конкурентам. Предприятия, затронутые такими действиями, смогут обращаться в суд с требованием прекратить их и требовать компенсации. Отдельные категории торговцев освободят от обязанности вести бухгалтерские записи.

Вступление в силу и поддержка МСП

Бухгалтерские записи можно будет хранить в электронной или бумажной форме на арабском языке с возможностью использования и другого языка. Закон вступит в силу через 180 дней после публикации в Официальном вестнике.

Закон должен предоставить малым и средним предприятиям большую правовую защиту и помочь им расширяться через коммерческие контракты и агентские соглашения. Консультант по праву Осама бин Ганем аль-Обейди назвал это решение шагом к модернизации экономического законодательства страны и отметил, что электронные документы будут иметь такую же доказательную силу, как бумажные оригиналы.

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