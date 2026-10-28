TPG ведет переговоры о покупке Ark за $5 млрд — Channel NewsAsia

Компания TPG ведет переговоры о приобретении британской группы дата-центров Ark у Elliott Investment Management при оценке около $5 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшее материал Reuters со ссылкой на Financial Times и осведомленных о ситуации собеседников.

Переговоры продолжаются

По данным Financial Times, обсуждение сделки продолжается, однако ее заключение не гарантировано. Reuters не удалось независимо подтвердить эту информацию. TPG и Ark Data Centres не ответили на направленные вне рабочих часов запросы агентства о комментарии.

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Актив Elliott

Elliott Investment Management приобрела Ark Data Centres в 2012 году. В прошлом году Reuters сообщал, что Elliott рассматривала стратегические варианты для этого актива, в том числе возможную продажу, которая могла бы принести более $4 млрд.

Совместное предприятие с правительством

Ark имеет совместное предприятие с Офисом кабинета министров Великобритании — Crown Hosting Data Centres. Оно предоставляет компании доступ ко всем потребностям британского государственного сектора в дата-центрах.

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