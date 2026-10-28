TPG веде переговори про купівлю Ark за $5 млрд — Channel NewsAsia

Компанія TPG веде переговори про придбання британської групи дата-центрів Ark у Elliott Investment Management за оцінкою близько $5 млрд. Про це повідомляє Channel NewsAsia, яке опублікувало повідомлення Reuters із посиланням на Financial Times та обізнаних із ситуацією співрозмовників.

Переговори тривають

За даними Financial Times, обговорення угоди тривають, однак її укладення не гарантоване. Reuters не зміг незалежно підтвердити цю інформацію. TPG і Ark Data Centres не відповіли на запити агентства про коментар, надіслані поза робочими годинами.

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Актив Elliott

Elliott Investment Management придбала Ark Data Centres у 2012 році. Минулого року Reuters повідомляв, що Elliott розглядала стратегічні варіанти для цього активу, зокрема можливий продаж, який міг би принести понад $4 млрд.

Спільне підприємство з урядом

Ark має спільне підприємство з Офісом кабінету міністрів Великої Британії — Crown Hosting Data Centres. Воно надає компанії доступ до всіх потреб британського державного сектору в дата-центрах.

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