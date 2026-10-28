TPG prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia brytyjskiej grupy centrów danych Ark od Elliott Investment Management przy wycenie na około 5 mld dolarów. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, która opublikowała depeszę Reutersa, powołującą się na Financial Times i osoby zaznajomione ze sprawą.

Rozmowy trwają

Według Financial Times rozmowy dotyczące transakcji trwają, jednak jej zawarcie nie jest gwarantowane. Reuters nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji. TPG i Ark Data Centres nie odpowiedziały na przesłane poza godzinami pracy zapytania agencji o komentarz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aktyw Elliott

Elliott Investment Management nabyła Ark Data Centres w 2012 roku. W ubiegłym roku Reuters informował, że Elliott rozważała strategiczne opcje dla tego aktywa, w tym możliwą sprzedaż, która mogłaby przynieść ponad 4 mld dolarów.

Wspólne przedsięwzięcie z rządem

Ark ma wspólne przedsięwzięcie z brytyjskim Cabinet Office — Crown Hosting Data Centres. Zapewnia ono firmie dostęp do wszystkich potrzeb brytyjskiego sektora publicznego w zakresie centrów danych.

Czytaj nas na