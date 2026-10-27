Компании США заявили об устойчивом потребительском спросе — CNBC

Американские Coca-Cola, Royal Caribbean и UPS в отчетах за третий квартал сообщили об устойчивых потребительских расходах в США, несмотря на инфляцию, более дорогое топливо и высокие ставки по займам. В то же время производитель бытовой техники Whirlpool зафиксировал снижение продаж в Северной Америке и понизил прогноз годовой выручки, сообщает CNBC.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,8% после повышения на 1,3% в августе. Сентябрьский показатель поддержало увеличение расходов на автозаправочных станциях. Руководители некоторых компаний заявили, что неблагоприятные факторы пока не сказались на продажах.

Напитки, путешествия и доставка

Coca-Cola превзошла ожидания аналитиков по квартальной выручке и прибыли. Объем продаж компании в Северной Америке в пересчете на стандартные ящики не изменился, что в компании расценили как признак стабильного спроса, несмотря на более высокие цены. Coca-Cola также повысила прогноз роста скорректированной прибыли на акцию по итогам года как минимум до 11%, тогда как ранее ожидала роста на 9–10%.

Круизная компания Royal Caribbean сообщила, что число ее гостей в третьем квартале выросло на 9% в годовом выражении — до 2,7 млн. Компания также заявила, что объем бронирований на 2027 год растет высокими двузначными темпами и превышает исторические уровни. Генеральный директор Джейсон Либерти связал результаты с устойчивостью спроса на отдых.

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UPS превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли на акцию и выручке. Выручка компании в США выросла на 4,5%, до $14,86 млрд. UPS второй раз подряд повысила прогноз годовой консолидированной выручки — примерно до $92,6 млрд против предыдущего прогноза в $91,2 млрд.

Неравномерные результаты бизнеса

Продажи Sherwin-Williams выросли на 7,9% в годовом выражении, прежде всего благодаря более высоким ценам. В то же время компания отметила, что расходы на сырье и поставки частично нивелировали положительный эффект для прибыли. Sherwin-Williams сохранила годовой прогноз и ожидает сдержанного спроса до конца года и в 2027 году.

Whirlpool, напротив, не оправдала ожиданий аналитиков по выручке и прибыли. Чистые продажи производителя бытовой техники в Северной Америке за период, завершившийся 30 сентября, сократились более чем на 8% в годовом выражении.

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