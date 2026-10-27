美国公司称消费者需求保持韧性——CNBC

美国的可口可乐、皇家加勒比和UPS在第三季度报告中表示，尽管面临通胀、燃油价格上涨和借款利率高企，美国消费者支出依然保持韧性。与此同时，家电制造商惠而浦录得北美销售额下降，并下调了全年营收预期，CNBC报道。

美国零售销售额9月增长0.8%，此前8月增长1.3%。9月的数据受到加油站支出增加的支持。一些公司的管理层表示，不利因素目前尚未影响销售。

饮料、旅行和配送

可口可乐季度营收和利润均超过分析师预期。该公司在北美按标准箱计算的销售量没有变化，公司将此视为尽管价格上涨但需求稳定的迹象。可口可乐还将全年调整后每股收益增长预期上调至至少11%，此前预计增长9%至10%。

邮轮公司皇家加勒比表示，其第三季度游客数量同比增长9%，达到270万人。该公司还表示，2027年的预订量正以两位数的高速度增长，并超过历史水平。首席执行官杰森·利伯蒂将这一业绩归因于度假需求的韧性。

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UPS的每股收益和营收均超过华尔街预期。该公司在美国的营收增长4.5%，至148.6亿美元。UPS连续第二次上调全年合并营收预期，从此前预期的912亿美元上调至约926亿美元。

企业业绩不均衡

Sherwin-Williams的销售额同比增长7.9%，主要得益于价格上涨。同时，该公司指出，原材料和供应成本部分抵消了对利润的积极影响。Sherwin-Williams维持全年预期，并预计今年年底前及2027年的需求将保持温和。

相比之下，惠而浦未达到分析师对营收和利润的预期。截至9月30日的期间内，这家家电制造商在北美的净销售额同比下降超过8%。

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