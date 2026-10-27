Amerykańskie Coca-Cola, Royal Caribbean i UPS w raportach za trzeci kwartał poinformowały o odpornych wydatkach konsumentów w USA mimo inflacji, droższego paliwa i wysokich stóp oprocentowania pożyczek. Jednocześnie producent sprzętu AGD Whirlpool odnotował spadek sprzedaży w Ameryce Północnej i obniżył prognozę rocznych przychodów, podaje CNBC.

Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła we wrześniu o 0,8% po wzroście o 1,3% w sierpniu. Wrześniowy wynik wsparł wzrost wydatków na stacjach benzynowych. Kierownictwo niektórych firm oświadczyło, że niekorzystne czynniki na razie nie wpłynęły na sprzedaż.

Napoje, podróże i dostawy

Coca-Cola przekroczyła oczekiwania analityków dotyczące kwartalnych przychodów i zysku. Wolumen sprzedaży spółki w Ameryce Północnej, liczony w standardowych skrzynkach, nie zmienił się, co firma uznała za oznakę stabilnego popytu mimo wyższych cen. Coca-Cola podniosła także prognozę wzrostu skorygowanego zysku na akcję za cały rok do co najmniej 11%, podczas gdy wcześniej oczekiwała wzrostu o 9–10%.

Firma rejsowa Royal Caribbean poinformowała, że liczba jej gości w trzecim kwartale wzrosła o 9% rok do roku, do 2,7 mln. Spółka oświadczyła również, że liczba rezerwacji na 2027 rok rośnie w wysokim dwucyfrowym tempie i przewyższa historyczne poziomy. Dyrektor generalny Jason Liberty powiązał wyniki z odpornym popytem na wypoczynek.

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UPS przekroczył oczekiwania Wall Street dotyczące zysku na akcję i przychodów. Przychody spółki w USA wzrosły o 4,5%, do 14,86 mld dolarów. UPS drugi raz z rzędu podniósł prognozę rocznych skonsolidowanych przychodów — do około 92,6 mld dolarów z wcześniejszej prognozy 91,2 mld dolarów.

Nierównomierne wyniki biznesowe

Sprzedaż Sherwin-Williams wzrosła o 7,9% rok do roku, przede wszystkim dzięki wyższym cenom. Jednocześnie firma zaznaczyła, że koszty surowców i dostaw częściowo zniwelowały pozytywny wpływ na zysk. Sherwin-Williams utrzymał roczną prognozę i oczekuje stonowanego popytu do końca roku oraz w 2027 roku.

Whirlpool natomiast nie spełnił oczekiwań analityków dotyczących przychodów i zysku. Sprzedaż netto producenta sprzętu AGD w Ameryce Północnej w okresie zakończonym 30 września spadła o ponad 8% rok do roku.

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