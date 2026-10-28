W Indiach platforma inwestycyjna Groww uruchomiła dla inwestorów detalicznych możliwość handlu amerykańskimi akcjami. Firma zapewnia także dostęp do funduszy giełdowych oraz kupowania ułamkowych części akcji. Według Groww platforma obejmuje ponad 29% spośród 46 mln aktywnych inwestorów w kraju korzystających z usług brokerów giełdowych.

Jak informuje CNBC, wśród najpopularniejszych spółek wybieranych przez pierwszych użytkowników usługi Groww są Nvidia, SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Micron i Meta. Łącznie platforma otworzyła dostęp do ponad 10 tys. amerykańskich akcji, ETF-ów i ułamkowych części akcji. Wcześniej inwestycje na rynku amerykańskim i w ETF-y były dostępne głównie dla zamożniejszych Hindusów za pośrednictwem międzynarodowych banków i firm zarządzających majątkiem.

Brokerzy rozszerzają ofertę

Druga co do wielkości indyjska platforma handlowa Zerodha, której udział wśród aktywnych klientów wynosi 15% według danych Narodowej Giełdy Papierów Wartościowych Indii, prowadzi beta-testy dostępu do amerykańskich akcji. Firma przekazała CNBC, że planuje uruchomić usługę w ciągu kilku tygodni.

Firma brokerska Angel One ma 6,7 mln aktywnych klientów detalicznych. Według CNBC również rzekomo planuje dodać do swojej platformy handel akcjami USA.

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Popyt na spółki technologiczne

Wiceprezes Zerodha ds. rozwoju korporacyjnego Somnath Mukherjee wyjaśnił zainteresowanie amerykańskimi aktywami słabszymi wynikami indyjskiego rynku akcji, brakiem dużych lokalnych firm w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz osłabieniem rupii wobec dolara. Jak stwierdził, inwestorzy chcą również utrzymywać część portfela w innej walucie.

Indyjski indeks Nifty 50 stracił od początku roku niemal 13%, podczas gdy S&P 500 wzrósł o ponad 12%. W sierpniu rezydenci Indii przelali za granicę ponad 321 mln dolarów na inwestycje w akcje i instrumenty dłużne — o 111% więcej niż rok wcześniej, wynika z danych banku centralnego kraju. W roku finansowym zakończonym w marcu 2026 roku takie przelewy wyniosły 2,6 mld dolarów.

Tanvi Kanchan, przedstawicielka Anand Rathi Shares & Stock Brokers, zauważyła, że inwestycje stanowią obecnie około 11,7% wszystkich zagranicznych przelewów Hindusów, wobec 5,8% rok wcześniej.

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