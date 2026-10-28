Groww открыла индийцам доступ к акциям США — CNBC

В Индии инвестиционная платформа Groww запустила для розничных инвесторов возможность торговать американскими акциями. Компания также предоставляет доступ к биржевым фондам и покупке дробных долей акций. По данным Groww, платформа охватывает более 29% из 46 млн активных инвесторов страны, пользующихся услугами фондовых брокеров.

Как сообщает CNBC, среди наиболее популярных компаний у первых пользователей сервиса Groww — Nvidia, SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Micron и Meta. В целом платформа открыла доступ к более чем 10 тыс. американских акций, ETF и дробных долей акций. Ранее инвестиции на американском рынке и в ETF были преимущественно доступны более состоятельным индийцам через международные банки и компании по управлению капиталом.

Брокеры расширяют предложение

Вторая по величине индийская торговая платформа Zerodha, доля которой среди активных клиентов составляет 15% по данным Национальной фондовой биржи Индии, проводит бета-тестирование доступа к американским акциям. В компании сообщили CNBC, что планируют запустить сервис в течение нескольких недель.

Брокерская компания Angel One имеет 6,7 млн активных розничных клиентов. По данным CNBC, она также якобы планирует добавить на своей платформе торговлю акциями США.

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Спрос на технологические компании

Вице-президент Zerodha по корпоративному развитию Сомнатх Мукерджи объяснил интерес к американским активам более слабыми результатами индийского фондового рынка, отсутствием крупных местных компаний в сфере искусственного интеллекта и ослаблением рупии по отношению к доллару. По его словам, инвесторы также стремятся держать часть портфеля в другой валюте.

Индийский индекс Nifty 50 с начала года потерял почти 13%, тогда как S&P 500 вырос более чем на 12%. В августе резиденты Индии перевели за границу более $321 млн для инвестиций в акции и долговые инструменты — на 111% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные центрального банка страны. За финансовый год, завершившийся в марте 2026 года, такие переводы составили $2,6 млрд.

Представительница Anand Rathi Shares & Stock Brokers Танви Канчан отметила, что инвестиции теперь составляют около 11,7% всех зарубежных переводов индийцев против 5,8% годом ранее.

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