在印度，投资平台Groww已为散户投资者推出美股交易服务。该公司还提供交易所交易基金以及购买碎股的渠道。Groww数据显示，该平台覆盖了全国4600万名使用证券经纪服务的活跃投资者中的逾29%。

据CNBC报道，Nvidia、SpaceX、Apple、Alphabet、Amazon、Micron和Meta是Groww服务首批用户最青睐的公司之一。该平台总共开放了逾1万只美股、ETF和碎股的交易渠道。此前，对美国市场和ETF的投资主要通过国际银行及财富管理公司向较富裕的印度人开放。

经纪商扩大服务范围

据印度国家证券交易所的数据，印度第二大交易平台Zerodha在活跃客户中的份额为15%，目前正在对美股交易渠道进行Beta测试。该公司向CNBC表示，计划在数周内推出这项服务。

经纪公司Angel One拥有670万名活跃散户客户。据CNBC报道，该公司据称也计划在其平台上增加美股交易。

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对科技公司的需求

Zerodha企业发展副总裁索姆纳特·穆克吉将投资者对美国资产的兴趣归因于印度股市表现较弱、当地缺乏人工智能领域的大型公司，以及卢比兑美元走弱。他表示，投资者也希望以另一种货币持有部分投资组合。

印度Nifty 50指数今年以来已下跌近13%，而标普500指数上涨超过12%。该国央行数据显示，8月印度居民为投资股票和债务工具向境外汇出超过3.21亿美元，同比增加111%。在截至2026年3月的财年中，此类汇款总额为26亿美元。

Anand Rathi Shares & Stock Brokers代表坦维·坎昌指出，投资目前约占印度人全部境外汇款的11.7%，而一年前为5.8%。

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