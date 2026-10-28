Południowokoreański producent chipów SK Hynix ogłosił zamiar przeznaczenia w tym roku około 100 bln wonów, czyli 75,4 mld dolarów, na wypłaty dla akcjonariuszy. Spółka podała tę decyzję po tym, jak jej zysk operacyjny w trzecim kwartale wzrósł ponad siedmiokrotnie i osiągnął rekordowy poziom.

Rekordowy wynik kwartalny

Jak informuje Channel NewsAsia, zysk operacyjny SK Hynix w okresie od lipca do września wyniósł 83,3 bln wonów wobec 11,4 bln wonów w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik przekroczył szacunek LSEG SmartEstimate na poziomie 76,7 bln wonów.

Kwartalne przychody spółki wzrosły o 328% — do 104,6 bln wonów. Wzrostowi sprzyjał stały popyt na infrastrukturę sztucznej inteligencji, który podniósł ceny chipów pamięci. Akcje producenta wzrosły o 2%, podczas gdy szerszy rynek zyskał 2,2%.

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Dywidendy i skup akcji

Program zwrotu środków akcjonariuszom przewiduje 30 bln wonów w dywidendach pieniężnych oraz 60 bln wonów na skup i umorzenie akcji. Do tej ostatniej kwoty wlicza się 40 bln wonów, o których spółka poinformowała w sierpniu.

SK Hynix potwierdził również oczekiwanie, że popyt będzie przewyższał podaż do 2030 roku. Aby poprawić prognozowanie popytu, spółka zawarła długoterminowe umowy z 14 dużymi klientami i omawia z częścią z nich możliwość przedłużenia kontraktów, które zwykle są zawierane na pięć lat. Według danych spółki wolumen produktów już objętych kontraktami przekracza 50% jej całkowitych mocy produkcyjnych na lata 2027 i 2028.

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