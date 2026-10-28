Южнокорейский производитель чипов SK Hynix объявил о намерении направить в этом году около 100 трлн вон, или $75,4 млрд, на выплаты акционерам. Компания обнародовала это решение после того, как ее операционная прибыль в третьем квартале выросла более чем в семь раз и достигла рекордного уровня.

Рекордный квартальный результат

Как сообщает Channel NewsAsia, операционная прибыль SK Hynix в июле—сентябре составила 83,3 трлн вон против 11,4 трлн вон за аналогичный период годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG SmartEstimate на уровне 76,7 трлн вон.

Квартальная выручка компании выросла на 328% — до 104,6 трлн вон. Росту способствовал устойчивый спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта, который повысил цены на чипы памяти. Акции производителя выросли на 2%, тогда как более широкий рынок прибавил 2,2%.

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Дивиденды и выкуп акций

Программа возврата средств акционерам предусматривает 30 трлн вон денежных дивидендов и 60 трлн вон на выкуп и аннулирование акций. В последнюю сумму входят 40 трлн вон, о которых компания сообщила в августе.

SK Hynix также подтвердила ожидание, что спрос будет превышать предложение до 2030 года. Для улучшения прогнозирования спроса компания заключила долгосрочные соглашения с 14 крупными клиентами и обсуждает с частью из них возможность продления контрактов, которые обычно рассчитаны на пять лет. По данным компании, объем уже законтрактованной продукции превышает 50% ее общих производственных мощностей на 2027 и 2028 годы.

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