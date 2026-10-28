韩国芯片制造商SK Hynix宣布，计划今年向股东回馈约100万亿韩元，即754亿美元。该公司是在其第三季度营业利润增长逾七倍并创下纪录后公布这一决定的。

创纪录的季度业绩

据Channel NewsAsia报道，SK Hynix在7月至9月的营业利润为83.3万亿韩元，而上年同期为11.4万亿韩元。该数字超过了LSEG SmartEstimate给出的76.7万亿韩元预估。

该公司季度营收增长328%，至104.6万亿韩元。对人工智能基础设施的稳定需求推动存储芯片价格上涨，从而促进了增长。该制造商股价上涨2%，而大盘上涨2.2%。

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股息和股票回购

股东回报计划包括300万亿韩元现金股息，以及用于回购和注销股票的600万亿韩元。后者包括公司于8月公布的400万亿韩元。

SK Hynix还确认了其预期，即到2030年需求将超过供应。为改善需求预测，该公司已与14家大型客户签订长期协议，并正与其中部分客户讨论延长合同的可能性，这类合同通常为期五年。该公司表示，已签约产品的数量超过其2027年和2028年总产能的50%。

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