Jak poinformowało biuro premiera Kanady, Kanada i Zjednoczone Emiraty Arabskie 28 października w Ottawie podpisały Kompleksową Umowę o Partnerstwie Gospodarczym (CEPA) oraz zainaugurowały partnerstwo strategiczne. W ceremonii uczestniczyli premier Kanady Mark Carney i następca tronu Abu Zabi, szejk Chalid ibn Muhammad ibn Zajid Al Nahajan.

Jak informuje Anadolu Agency, biuro kanadyjskiego premiera oświadczyło, że była to pierwsza wizyta następcy tronu Abu Zabi w Kanadzie. Strony odnotowały intensyfikację kontaktów po podróży Carneya do ZEA w listopadzie ubiegłego roku.

Umowę uzgodniono w 47 dni

Według strony kanadyjskiej negocjacje dotyczące CEPA zakończono w rekordowe 47 dni. Umowa ma wzmocnić więzi gospodarcze między krajami, rozszerzyć możliwości handlowe i wspierać długoterminowy dobrobyt obu państw.

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Nowe partnerstwo strategiczne tworzy ramy dla pogłębienia współpracy w dziedzinie handlu i inwestycji, energii, innowacji, obronności i bezpieczeństwa, a także zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje i memorandum

Kanada i ZEA podpisały również kilka memorandum o porozumieniu w dziedzinach energetyki, obronności oraz szkolenia dyplomatycznego i rozwoju zawodowego. Przywódcy z zadowoleniem przyjęli postępy w realizacji zobowiązania ZEA do zainwestowania w Kanadzie 70 mld dolarów, w tym w energetykę, infrastrukturę transportową i technologie.

Carney i szejk Chalid omówili kwestie regionalne i globalne, w tym sytuację na Bliskim Wschodzie, bezpieczeństwo morskie oraz międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Potwierdzili swoje zaangażowanie w dialog, stabilność regionalną, wolność żeglugi i skuteczną współpracę wielostronną.

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