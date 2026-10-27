Канада та ОАЕ уклали угоду про економічне партнерство — Anadolu Agency

За повідомленням офісу прем’єр-міністра Канади, Канада та Об’єднані Арабські Емірати 28 жовтня в Оттаві підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA) і започаткували стратегічне партнерство. У церемонії взяли участь прем’єр-міністр Канади Марк Карні та наслідний принц Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд Аль Нагаян.

Як повідомляє Anadolu Agency, в офісі канадського прем’єр-міністра заявили, що це був перший візит наслідного принца Абу-Дабі до Канади. Сторони відзначили активізацію контактів після поїздки Карні до ОАЕ в листопаді минулого року.

Угоду погодили за 47 днів

За даними канадської сторони, переговори щодо CEPA завершили за рекордні 47 днів. Угода має зміцнити економічні зв’язки між країнами, розширити комерційні можливості та підтримати довгострокове процвітання обох держав.

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Нове стратегічне партнерство створює рамку для поглиблення співпраці у торгівлі та інвестиціях, енергетиці, інноваціях, обороні й безпеці, а також сталому розвитку.

Інвестиції та меморандуми

Канада й ОАЕ також підписали кілька меморандумів про взаєморозуміння у сферах енергетики, оборони та дипломатичного навчання і професійного розвитку. Лідери привітали прогрес на шляху до реалізації зобов’язання ОАЕ інвестувати в Канаду 70 млрд доларів, зокрема в енергетику, транспортну інфраструктуру та технології.

Карні та шейх Халед обговорили регіональні й глобальні питання, зокрема ситуацію на Близькому Сході, морську безпеку, міжнародний мир і безпеку. Вони підтвердили відданість діалогу, регіональній стабільності, свободі судноплавства та ефективній багатосторонній співпраці.

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