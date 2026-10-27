根据加拿大总理办公室的消息，加拿大和阿拉伯联合酋长国10月28日在渥太华签署了《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），并启动战略伙伴关系。加拿大总理马克·卡尼和阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬参加了仪式。

据阿纳多卢通讯社报道，加拿大总理办公室表示，这是阿布扎比王储首次访问加拿大。双方指出，在卡尼去年11月访问阿联酋后，双方接触有所增加。

协议在47天内达成

加拿大方面称，CEPA谈判在创纪录的47天内完成。该协议将加强两国之间的经济联系，扩大商业机会，并支持两国的长期繁荣。

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新的战略伙伴关系为深化贸易和投资、能源、创新、国防与安全以及可持续发展领域的合作建立了框架。

投资与备忘录

加拿大和阿联酋还在能源、国防、外交培训和职业发展领域签署了数份谅解备忘录。两国领导人欢迎在落实阿联酋承诺向加拿大投资700亿美元方面取得的进展，其中包括能源、交通基础设施和技术领域。

卡尼与谢赫哈立德讨论了地区和全球问题，包括中东局势、海上安全以及国际和平与安全。他们重申致力于对话、地区稳定、航行自由和有效的多边合作。

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