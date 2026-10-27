Согласно сообщению офиса премьер-министра Канады, Канада и Объединенные Арабские Эмираты 28 октября в Оттаве подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) и начали стратегическое партнерство. В церемонии приняли участие премьер-министр Канады Марк Карни и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заид Аль Нахайян.

Как сообщает Anadolu Agency, в офисе канадского премьер-министра заявили, что это был первый визит наследного принца Абу-Даби в Канаду. Стороны отметили активизацию контактов после поездки Карни в ОАЭ в ноябре прошлого года.

Соглашение согласовали за 47 дней

По данным канадской стороны, переговоры по CEPA завершили за рекордные 47 дней. Соглашение должно укрепить экономические связи между странами, расширить коммерческие возможности и поддержать долгосрочное процветание обоих государств.

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Новое стратегическое партнерство создает рамки для углубления сотрудничества в торговле и инвестициях, энергетике, инновациях, обороне и безопасности, а также устойчивом развитии.

Инвестиции и меморандумы

Канада и ОАЭ также подписали несколько меморандумов о взаимопонимании в сферах энергетики, обороны, дипломатической подготовки и профессионального развития. Лидеры приветствовали прогресс на пути к выполнению обязательства ОАЭ инвестировать в Канаду 70 млрд долларов, в частности в энергетику, транспортную инфраструктуру и технологии.

Карни и шейх Халед обсудили региональные и глобальные вопросы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке, морскую безопасность, международный мир и безопасность. Они подтвердили приверженность диалогу, региональной стабильности, свободе судоходства и эффективному многостороннему сотрудничеству.

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