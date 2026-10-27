CNBC：Robinhood第三季度营收增长12%至14.2亿美元

截至2026年9月30日的第三季度，经纪平台Robinhood的营收同比增长12%，至14.2亿美元。该结果符合LSEG调查的分析师预期，CNBC报道。

交易收入

交易收入增长19%，至8.67亿美元。增长由事件合约和期权交易推动。事件合约收入飙升超过500%，期权收入增长31%，至3.99亿美元。股票交易收入增长41%，至1.21亿美元。

与此同时，Robinhood的加密货币交易收入下降55%，至1.2亿美元。公司首席财务官希夫·维尔马向CNBC表示，尽管加密资产价格和现货交易下滑，加密货币价格变动合约在整个季度表现良好。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

市场反应与存款

每股收益为51美分。财报公布后，Robinhood股价在盘后交易中下跌3%，因为交易收入总额低于StreetAccount的预估。

该平台本季度净存款达到157亿美元。这相当于17%的年化增长率，该比率根据2026年第二季度末平台总资产计算。过去12个月，净存款为710亿美元，相当于较2025年第三季度末的资产增长21%。

关注我们在