Przychody platformy brokerskiej Robinhood w trzecim kwartale zakończonym 30 września 2026 roku wzrosły o 12% rok do roku, do 1,42 mld dolarów. Wynik ten spełnił oczekiwania analityków ankietowanych przez LSEG, informuje CNBC.

Przychody transakcyjne

Przychody z transakcji wzrosły o 19%, do 867 mln dolarów. Wzrost zapewniły kontrakty na wydarzenia oraz operacje na opcjach. Przychody z kontraktów na wydarzenia skoczyły o ponad 500%, a z opcji wzrosły o 31%, do 399 mln dolarów. Przychody z obrotu akcjami wzrosły o 41%, do 121 mln dolarów.

Jednocześnie przychody Robinhood z operacji kryptowalutowych spadły o 55%, do 120 mln dolarów. Dyrektor finansowy spółki Shiv Verma powiedział CNBC, że kontrakty na ruch kryptowalut osiągały dobre wyniki przez cały kwartał, mimo spadku cen kryptoaktywów i handlu spot.

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Reakcja rynku i depozyty

Zysk na akcję wyniósł 51 centów. Po publikacji wyników akcje Robinhood spadły o 3% w handlu posesyjnym, ponieważ łączne przychody transakcyjne okazały się niższe od szacunków StreetAccount.

Depozyty netto na platformie osiągnęły w kwartale 15,7 mld dolarów. Odpowiada to rocznej stopie wzrostu na poziomie 17%, obliczonej na podstawie łącznych aktywów platformy na koniec drugiego kwartału 2026 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy depozyty netto wyniosły 71 mld dolarów, co odpowiada wzrostowi o 21% w porównaniu z aktywami na koniec trzeciego kwartału 2025 roku.

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