Выручка брокерской платформы Robinhood в третьем квартале, завершившемся 30 сентября 2026 года, выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,42 млрд. Этот результат соответствовал ожиданиям аналитиков, опрошенных LSEG, сообщает CNBC.

Транзакционная выручка

Доход от транзакций увеличился на 19% — до $867 млн. Рост обеспечили контракты на события и операции с опционами. Выручка от контрактов на события подскочила более чем на 500%, от опционов — на 31%, до $399 млн. Доход от операций с акциями вырос на 41%, до $121 млн.

В то же время доход Robinhood от криптовалютных операций сократился на 55% — до $120 млн. Финансовый директор компании Шив Верма заявил CNBC, что контракты на движение криптовалют показали хорошие результаты на протяжении квартала, несмотря на снижение цен криптоактивов и спотовой торговли.

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Реакция рынка и депозиты

Прибыль на акцию составила 51 цент. После публикации отчетности акции Robinhood снизились на 3% в послесессионных торгах, поскольку совокупный доход от транзакций оказался ниже оценок StreetAccount.

Чистые депозиты на платформе за квартал достигли $15,7 млрд. Это соответствует годовому темпу роста в 17%, рассчитанному на основе общих активов платформы на конец второго квартала 2026 года. За последние 12 месяцев чистые депозиты составили $71 млрд, что равняется росту на 21% по сравнению с активами на конец третьего квартала 2025 года.

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