Делегация из 12 депутатов Комитета Европейского парламента по международной торговле 27 октября прибыла в Китай. Это первый визит этого комитета в страну с 2018 года, сообщает Anadolu Agency.

Визит в три города

Трехдневная поездка делегации охватывает Пекин, Ханчжоу и Шанхай и продлится до четверга. Евродепутаты планируют встречи с китайскими коллегами и правительственными чиновниками, а также посетят технологические компании Unitree и BrainCo.

В Европарламенте отметили, что это четвертая делегация парламента в Китай в 2026 году. Китайское государственное издание Global Times сообщило, что эксперты в КНР положительно оценили визит, одновременно предостерегая ЕС от противоречивых сигналов из-за возможных новых ограничений на китайский импорт.

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Возможные торговые ограничения

Согласно имеющимся сообщениям, Евросоюз может ввести защитные меры для сокращения импорта китайских химикатов, мебели и машин уже в первом квартале 2027 года. Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь призвал ЕС придерживаться рыночных принципов и честной конкуренции и не злоупотреблять инструментами торговой защиты.

С июля для посылок невысокой стоимости, поступающих в ЕС, действует временный таможенный сбор в размере 3 евро. С 1 ноября также должен применяться дополнительный сбор за обработку в размере 2 евро. Ранее около 93% таких посылок поступали из Китая.

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