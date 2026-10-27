Delegacja 12 posłów Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego przybyła do Chin 27 października. Jest to pierwsza wizyta tej komisji w tym kraju od 2018 roku, poinformowała Anadolu Agency.

Wizyta w trzech miastach

Trzydniowa podróż delegacji obejmuje Pekin, Hangzhou i Szanghaj i potrwa do czwartku. Europosłowie planują spotkania z chińskimi odpowiednikami i urzędnikami rządowymi, a także odwiedzą firmy technologiczne Unitree i BrainCo.

Parlament Europejski zaznaczył, że jest to czwarta delegacja parlamentu do Chin w 2026 roku. Chińskie państwowe wydanie Global Times podało, że eksperci w ChRL pozytywnie ocenili wizytę, jednocześnie ostrzegając UE przed sprzecznymi sygnałami w związku z możliwymi nowymi ograniczeniami importu z Chin.

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Możliwe ograniczenia handlowe

Według dostępnych informacji Unia Europejska może wprowadzić środki ochronne w celu ograniczenia importu chińskich chemikaliów, mebli i maszyn już w pierwszym kwartale 2027 roku. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun wezwał UE do przestrzegania zasad rynkowych i uczciwej konkurencji oraz do nie nadużywania instrumentów ochrony handlu.

Od lipca obowiązuje tymczasowa opłata celna w wysokości 3 euro za przesyłki o niskiej wartości trafiające do UE. Od 1 listopada ma również obowiązywać dodatkowa opłata za obsługę w wysokości 2 euro. Wcześniej około 93% takich przesyłek pochodziło z Chin.

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