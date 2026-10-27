Делегація Комітету Європарламенту з торгівлі прибула до Китаю — Anadolu Agency

Делегація з 12 депутатів Комітету Європейського парламенту з міжнародної торгівлі 27 жовтня прибула до Китаю. Це перший візит цього комітету до країни з 2018 року, повідомляє Anadolu Agency.

Візит до трьох міст

Триденна поїздка делегації охоплює Пекін, Ханчжоу та Шанхай і триватиме до четверга. Євродепутати планують зустрічі з китайськими колегами та урядовцями, а також відвідають технологічні компанії Unitree і BrainCo.

У Європарламенті зазначили, що це четверта делегація парламенту до Китаю у 2026 році. Китайське державне видання Global Times повідомило, що експерти в КНР позитивно оцінили візит, водночас застерігши ЄС від суперечливих сигналів через можливі нові обмеження на китайський імпорт.

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Можливі торговельні обмеження

За наявними повідомленнями, Євросоюз може застосувати захисні заходи для скорочення імпорту китайських хімікатів, меблів і машин уже в першому кварталі 2027 року. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь закликав ЄС дотримуватися ринкових принципів і чесної конкуренції та не зловживати інструментами торговельного захисту.

Із липня для посилок невисокої вартості, що надходять до ЄС, діє тимчасове митне стягнення у 3 євро. Із 1 листопада також має застосовуватися додатковий збір за обробку в розмірі 2 євро. Раніше приблизно 93% таких посилок надходили з Китаю.

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