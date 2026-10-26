Firma Anthropic poinformowała w prospekcie dotyczącym pierwszej oferty publicznej, że jej siedmioro współzałożycieli będzie posiadać 50,1% praw głosu związanych z akcjami spółki znajdującymi się w obrocie za pośrednictwem nowej struktury Founder LLC. Pozwoli im to w najbliższej przyszłości decydować o wyniku głosowań akcjonariuszy.

Jak informuje CNBC, do Founder LLC wejdą dyrektor generalny Dario Amodei, prezes Daniela Amodei, a także Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish i Christopher Olah. Firma nazwała ten model nową strukturą kapitałową i ładu korporacyjnego, która nie ma bezpośredniego precedensu wśród spółek publicznych.

Ograniczony wpływ akcjonariuszy

Anthropic wskazała w dokumencie, że taki system może utrudnić niepożądaną fuzję, ofertę przejęcia lub próbę odwołania dyrektorów w drodze głosowania akcjonariuszy. Jednocześnie będzie on ograniczać wpływ inwestorów instytucjonalnych i detalicznych na decyzje spółki.

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Firma ostrzegła również, że interesy Long-Term Benefit Trust, Founder LLC i poszczególnych współzałożycieli mogą różnić się od interesów innych akcjonariuszy. Ich prawa głosu nie zależą od udziału ekonomicznego w Anthropic i nie będą rozwadniane ani zmniejszane, wynika z prospektu.

Rola niezależnego trustu

Anthropic jest zarejestrowana jako public benefit corporation zgodnie z prawem stanu Delaware. Taki status zakłada równowagę między finansowymi interesami akcjonariuszy, interesami osób, na które wpływa działalność firmy, oraz jej celem — odpowiedzialnym opracowywaniem i wspieraniem zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji dla długoterminowej korzyści ludzkości.

Osobno działa utworzony w 2023 roku Long-Term Benefit Trust. Ma on prawo wybierać i odwoływać większość członków rady dyrektorów za pomocą specjalnej klasy akcji zwykłych Class T. Anthropic jest uznawana za spółkę kontrolowaną zgodnie z wymogami Nasdaq Global Select Market, ponieważ trust jest upoważniony do wyboru większości rady dyrektorów. Firma planuje debiut na Nasdaq pod tickerem ANT.

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