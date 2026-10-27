Minister gospodarki Niemiec Katharina Reiche podczas IV Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w Warszawie nazwała Polskę „przykładem wielkiego sukcesu” i wzorem dla innych państw. Zwróciła również uwagę na pogłębianie więzi handlowych między dwoma krajami, informuje Notes from Poland.

Handel i inwestycje

Według Reiche handel między Polską a Niemcami po raz pierwszy przekroczył w ubiegłym roku 180 mld euro. Dla porównania, w 2000 roku jego wartość wynosiła 25 mld euro. Niemcy przez dziesięciolecia były największym partnerem handlowym Polski, choć w lipcu Chiny po raz pierwszy wyprzedziły je jako największe źródło polskiego importu.

Minister z zadowoleniem przyjęła również rosnące inwestycje polskich firm w Niemczech, które, jak powiedziała, tworzą miejsca pracy. Około 1 tys. polskich firm zainwestowało w Niemczech, podczas gdy około 1,6 tys. niemieckich firm — w Polsce. Wśród przykładów polskich inwestycji portal wymienia przejęcie przez producenta pociągów i tramwajów Pesa niemieckiego konkurenta HeiterBlick.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo

Reiche zwróciła również uwagę, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku PKB Polski rósł średnio o 3,8% rocznie — dwukrotnie szybciej niż średnia UE. Polska gospodarka, jak wskazuje portal, zbliża się do statusu 20. największej na świecie, a kraj dąży do wejścia do G20.

Minister finansów Polski Andrzej Domański oświadczył na forum, że Europa nie powinna wracać do wcześniejszego podejścia wobec Rosji, w tym do korzystania z rosyjskich surowców energetycznych. Jego zdaniem odporność jest możliwa pod warunkiem niezależności od zewnętrznych niestabilnych dostawców surowców.

Po forum Domański i Reiche wzięli udział w spotkaniu nieformalnej inicjatywy Friends of Industry z udziałem przedstawicieli 21 państw UE i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Stéphane’a Séjournégo. Omawiano tam konkurencyjność i bezpieczeństwo gospodarcze europejskiego przemysłu. Domański zaproponował uczynienie konkurencyjności jednym z kluczowych priorytetów polityki UE, ograniczanie procedur biurokratycznych, wzmacnianie jednolitego rynku, obniżanie kosztów energii oraz inwestowanie w strategiczne technologie, w tym sztuczną inteligencję.

Czytaj nas na