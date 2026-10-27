Według danych za rok 2026 ujemny bilans handlowy Ukrainy przekroczy 70 mld dolarów.

Wśród przyczyn można wymienić znaczny import broni i sprzętu energetycznego, a także wzrost zakupów innych towarów za granicą.

Oświadczył to minister gospodarki i środowiska Ukrainy Oleksandr Kravchenko podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Kijowie.

Jak powiedział, wartość importu niekrytycznego wzrosła z 13 mld dolarów do 21 mld dolarów. Aby zmniejszyć zależność od towarów zagranicznych, rząd podkreśla konieczność wspierania ukraińskich producentów i rozwijania programu „Wyprodukowano na Ukrainie”.

Jednocześnie szacunki dotyczące deficytu są zróżnicowane. Grupa inwestycyjna ICU prognozuje, że w 2026 r. wyniesie on 87,4 mld dolarów, a w 2027 r. – 74,3 mld dolarów. Zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów deficyt wyniesie w tym roku 69,19 mld dolarów, a w przyszłym wzrośnie do 79,66 mld dolarów.

Źródło: Interfax-Ukraina

Premier Mołdawii Vasile Tofan podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Kijowie wezwał ukraińskich przedsiębiorców do aktywniejszego korzystania z mołdawskiej sieci kolejowej jako logistycznego pomostu do eksportu towarów do Rumunii i krajów regionu bałkańskiego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę wprowadzającą cło wywozowe na kamień naturalny, w szczególności na ukraiński labradoryt, granit i gabro. Inicjatorem wprowadzenia cła było Narodowe Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego Ukrainy.

Stowarzyszenie przedsiębiorstw wydobywających gaz wyjaśniło potencjalne korzyści płynące z eksportu nadwyżek gazu ziemnego. Według szacunków stowarzyszenia częściowy eksport pod kontrolą państwa do krajów UE może zwiększyć wpływy walutowe, dochody budżetowe oraz inwestycje w nowe odwierty.

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