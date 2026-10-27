据2026年统计数据显示，乌克兰的贸易逆差将超过700亿美元。

原因包括大量进口武器和能源设备，以及从国外采购其他商品的增加。

乌克兰经济与环境部长亚历山大·克拉夫琴科在基辅国际经济论坛上发表了上述言论。

据他介绍，非关键进口额已从130亿美元增至210亿美元。为减少对外国商品的依赖，政府强调必须支持乌克兰制造商，并推进“乌克兰制造”计划。

与此同时，对贸易逆差的评估存在分歧。ICU投资集团预测，2026年该指标将达到874亿美元，2027年为743亿美元。 据财政部预测，今年的赤字将达691.9亿美元，明年将增至796.6亿美元。

来源：国际文传电讯社-乌克兰

摩尔多瓦总理瓦西里·托凡在基辅国际经济论坛上发表演讲时，呼吁乌克兰企业家更积极地利用摩尔多瓦铁路网络，将其作为向罗马尼亚和巴尔干地区出口商品的物流桥梁。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了一项法律，对天然石材（特别是乌克兰产的拉布拉多石、花岗岩和辉长岩）征收出口关税。该关税的倡议方是乌克兰采矿业全国协会。

天然气开采公司协会阐述了出口天然气过剩量的潜在优势。据该协会评估，在国家监管下向欧盟国家进行部分出口，可增加外汇收入、财政收入以及对新油井的投资。

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