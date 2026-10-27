美国世界大型企业联合会消费者信心指数10月从84.2点升至91.7点。The Hill报道了这项调查结果。9月数据被向上修正，从此前估计的81.9点调整至84.2点；该数值曾是十多年来的最低水平。

预期改善

反映消费者对未来六个月经济形势评估的预期指数上升6.9点，至72.6点。在此之前，该指标连续三个月下降。总体指数的上升与美国人对当前及未来商业环境评估的改善有关。

燃料价格与通胀

世界大型企业联合会高级经济学家弗格斯·麦考密克将10月消费者情绪的上升与汽油价格较9月下降联系起来。据AAA数据，截至周二，普通汽油的平均价格约为每加仑4.26美元，比一个月前低约22美分。

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与此同时，柴油在一个月内每加仑约降价12美分，但其价格仍比一年前高出近2.70美元。The Hill指出，在与伊朗的战争期间，由于伊斯兰共和国限制船只通过霍尔木兹海峡，燃料价格上涨。

尽管10月有所上升，麦考密克指出，消费者信心仍保持长期下行趋势。他表示，美国人计划在未来六个月减少在服务和耐用消费品上的支出。9月年通胀率为3.7%，8月为3.4%，能源价格则录得自3月以来最大的月度涨幅。

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