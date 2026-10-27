По итогам 2026 года отрицательный торговый баланс Украины превысит 70 млрд долларов.

Среди причин — значительный импорт вооружения и энергетического оборудования, а также рост закупок других товаров за рубежом.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко во время Киевского международного экономического форума.

По его словам, объем некритического импорта вырос с $13 млрд до $21 млрд. Для снижения зависимости от иностранных товаров правительство подчеркивает необходимость поддерживать украинских производителей и развивать программу «Сделано в Украине».

В то же время оценки дефицита разнятся. Инвестиционная группа ICU прогнозирует показатель на уровне $87,4 млрд в 2026 году и $74,3 млрд в 2027-м. По прогнозу Министерства финансов, дефицит составит $69,19 млрд в этом году и вырастет до $79,66 млрд в следующем.

Источник: Интерфакс-Украина

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