Из Китая в Джакарту отправили 124 экскаватора LiuGong — ECNS

Судно Jupiter отправилось из порта Бэйбу-Галф в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в Джакарту с партией из 124 экскаваторов LiuGong и сопутствующих запчастей. Как сообщает ECNS, судно следовало в столицу Индонезии прямым маршрутом.

Отправка стала рекордной для порта Бэйбу-Галф по количеству единиц строительной техники, экспортированных на одном судне. В груз вошли экскаваторы LiuGong и связанные с ними запчасти.

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Отправка негабаритного груза

Вся партия состояла из негабаритного нестандартного оборудования. По данным издания, такие грузы сложнее загружать, поднимать и безопасно обрабатывать, чем обычные генеральные грузы.

План погрузки и крепления

Терминал Циньчжоу сотрудничал с экспедиторами, судоходной компанией и логистическими операторами, чтобы подготовить индивидуальный план погрузки и крепления техники. При его разработке учитывались грузовместимость судна, ограничения по весу и требования к остойчивости. В ECNS отметили, что такая организация перевозки помогает китайским производителям оборудования расширять присутствие на зарубежных рынках.

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