Z Chin do Dżakarty wysłano 124 koparki LiuGong — ECNS

Statek Jupiter wyruszył z portu Beibu Gulf w chińskim Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang do Dżakarty z partią 124 koparek LiuGong i powiązanych części zamiennych. Jak informuje ECNS, statek płynął bezpośrednią trasą do stolicy Indonezji.

Wysyłka ustanowiła rekord portu Beibu Gulf pod względem liczby sztuk sprzętu budowlanego wyeksportowanego na jednym statku. Ładunek obejmował koparki LiuGong i powiązane z nimi części zamienne.

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Wysyłka ładunku ponadgabarytowego

Cała partia składała się z ponadgabarytowego niestandardowego sprzętu. Według wydania taki ładunek jest trudniejszy do załadunku, podnoszenia i bezpiecznej obsługi niż zwykłe ładunki drobnicowe.

Plan załadunku i mocowania

Terminal Qinzhou współpracował ze spedytorami, firmą żeglugową i operatorami logistycznymi, aby przygotować indywidualny plan załadunku i mocowania sprzętu. Przy jego opracowywaniu uwzględniono ładowność statku, ograniczenia wagowe i wymogi dotyczące stateczności. ECNS zaznaczył, że taka organizacja transportu pomaga chińskim producentom sprzętu rozszerzać obecność na zagranicznych rynkach.

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