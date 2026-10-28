W Hongkongu w Chinach akcje chińskiego producenta kolekcjonerskich zabawek Pop Mart, znanego z lalek Labubu, nadal spadały po raporcie o obniżeniu przychodów w trzecim kwartale o 45–50% rok do roku. Według CNBC, na początku środowej sesji walory traciły ponad 6%, a później skala spadku zmniejszyła się do mniej niż 2%.

Firma poinformowała o spadku kwartalnych przychodów w swoim raporcie. Od początku roku akcje Pop Mart straciły ponad 30%, a dziewięć z ostatnich 12 sesji handlowych zakończyło się spadkiem.

Największy spadek za granicą

Sprzedaż najbardziej obniżyła się na rynkach zagranicznych. Przychody w obu Amerykach spadły o 70–75%, a w krajach regionu Azji i Pacyfiku — o 65–70%. W Europie i innych regionach spadek wyniósł 50–55%.

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W Chinach kontynentalnych przychody Pop Mart zmniejszyły się o 25–30%. Ogólnie wyniki spółki okazały się słabsze od prognozy Jefferies, która przewidywała spadek przychodów o około 30%.

Szacunki analityków

Analitycy Jefferies obniżyli prognozy zysków Pop Mart na lata 2027 i 2028 o 9–12%. Jako przyczyny wskazali słabszą sprzedaż zagraniczną i presję na rentowność.

Jefferies oczekuje, że w czwartym kwartale przychody spółki wzrosną o 3% w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednak pozostaną o 34% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pop Mart jednocześnie nadal rozszerza sieć sklepów na świecie, poświęcając więcej uwagi flagowym lokalizacjom w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu, a także rozwija inne marki, w tym SKULLPANDA, Hirono i Twinkle Twinkle.

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