Najwięksi światowi producenci żywności i dóbr konsumpcyjnych, w tym Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé i Reckitt, ostrzegli przed możliwymi dalszymi podwyżkami cen w 2027 roku. Według Korea Herald firmy próbują zrekompensować wzrost kosztów energii, surowców i transportu towarowego, podczas gdy konsumenci niechętnie wydają więcej na produkty.

Koszty wywierają presję na producentów

Gazeta wiąże wzrost kosztów z wojną USA przeciwko Iranowi. Wyższe ceny artykułów codziennego użytku mogą zwiększyć obawy, że inflacja utrzyma się w przyszłym roku. Jednocześnie producenci już mierzą się ze słabą sprzedażą po pandemii, ponieważ konsumenci rezygnują z coraz droższych markowych produktów pakowanych.

Dyrektor generalny Coca-Coli Enrique Braun powiedział, że presja na konsumentów może utrzymać się także w 2027 roku. Jak zaznaczył, firma obserwuje znaczną presję kosztową, wynikającą przede wszystkim ze wzrostu kosztów logistyki i transportu. Coca-Cola podniosła roczną prognozę zysku.

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Granica dla kupujących

Dyrektor finansowy Procter & Gamble Andre Schulten poinformował, że firma zwiększyła oczekiwany negatywny wpływ wzrostu cen surowców, energii i transportu na zysk do 1,4 mld dolarów z 1 mld dolarów. Zaznaczył, że przy takiej presji branża jako całość podnosi ceny, ponieważ nie ma innego sposobu na zrekompensowanie kosztów.

Jednocześnie podwyżki cen grożą utratą klientów. Dyrektor finansowa Nestlé Anna Manz powiedziała, że po podwyżkach cen wolumen sprzedaży może tymczasowo spadać, dopóki konsumenci się nie dostosują. Dyrektor generalny Reckitt Chris Licht również stwierdził, że firmy muszą decydować, jaką część kosztów przerzucić na kupujących, a jaką zrekompensować większymi wydatkami na promocje. Reckitt stracił we wtorek około 5% wartości akcji po obniżeniu rocznej prognozy przychodów.

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