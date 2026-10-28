包括可口可乐、宝洁、雀巢和利洁时在内的全球最大食品和消费品生产商警告称，2027年可能进一步涨价。据《韩国先驱报》报道，这些公司正试图抵消能源、原材料和货运成本上涨的影响，而消费者并不急于在产品上增加支出。

成本给生产商带来压力

该报将成本上升与美国对伊朗的战争联系起来。日常商品价格上涨可能加剧对明年通胀持续的担忧。与此同时，生产商在疫情后已经面临销售疲软，因为消费者正在放弃价格日益昂贵的品牌包装产品。

可口可乐首席执行官恩里克·布劳恩表示，对消费者的压力可能会持续到2027年。他说，公司正面临显著的成本压力，主要由物流和运输成本上涨所致。可口可乐上调了年度利润预测。

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消费者的承受极限

宝洁首席财务官安德烈·舒尔滕表示，公司将原材料、能源和运输价格上涨对利润的预期负面影响从10亿美元上调至14亿美元。他指出，在这种压力下，整个行业都在提高价格，因为没有其他方法可以弥补成本。

与此同时，涨价可能导致客户流失。雀巢首席财务官安娜·曼茨表示，价格上涨后，在消费者适应期间，销售量可能会暂时下降。利洁时首席执行官克里斯·利希特也表示，企业必须决定将多少成本转嫁给消费者，以及通过增加促销支出来弥补多少成本。利洁时在下调年度营收预测后，周二股价市值损失约5%。

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